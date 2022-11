Roma: Dybala sta bene, col Torino vuole esserci

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Paulo Dybala, dopo il lavoro di ieri svolto parzialmente in gruppo, anche oggi ha lavorato con la squadra, sostenendo l'intera rifinitura. Il calciatore della Roma sta bene e ha parlato con Josè Mourinho circa l'impiego che ne potrà fare domani lo Special One dando anche disponibilità a partire dall'inizio. Scelta comunque difficile visto l'oltre un mese di inattività, per questo è probabile che parta dalla panchina per poi subentrare nel secondo tempo giocando uno spezzone.

Dall'inizio dunque dovrebbero cominciare Zaniolo e Volpato con Abraham in attacco. Tra i pali e in difesa solito quartetto con Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in mezzo al campo potrebbe tornare Camara con Cristante. Sulle fasce Celik e Zalewski con quest'ultimo in vantaggio su El Shaarawy. A rischio la convocazione di Karsdorp nonostante il giocatore si sia allenato sia ieri che oggi con il resto della squadra. (ANSA).