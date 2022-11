Pnrr: al Lazio destinati 4,7 mld, spinta a investimenti

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Una forte spinta agli investimenti, alla rigenerazione urbana e la digitalizzazione. Il Pnrr rappresenta per il Lazio una sfida e opportunità nei prossimi anni. Secondo il rapporto sull'economia regionale della Banca d'Italia sui 56 miliardi di risorse assegnate agli enti territornali al 17 ottobre, "agli enti del Lazio sono stati destinati finora 4,7 miliardi (826 euro pro capite), per interventi associati alla missione dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, a quella relativa all'inclusione e alla missione dedicata alla salute.

Tra i progetti destinatari di maggiori assegnazioni, l'istituto centrale segnala, l'acquisto da parte dei Comuni di autobus elettrici o a idrogeno, la rigenerazione urbana, i piani urbani integrati e la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, che rappresentano complessivamente poco più di un quarto delle risorse assegnate. Rilevante anche il progetto Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici, per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Roma (circa 240 milioni di euro).

Le risorse stanziate, notano gli analisti della banca, "attiveranno nei prossimi anni un significativo aumento degli investimenti da parte degli enti territoriali: se tali fondi venissero pienamente utilizzati nei tempi previsti la spesa crescerebbe di quasi il 94 per cento rispetto alla media del periodo 2014-2019". (ANSA).