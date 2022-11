Covid: nel Lazio 2716 nuovi positivi, 3290 i guariti

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Oggi nel Lazio su 2.517 tamponi molecolari e 13.834 tamponi antigenici per un totale di 16.351 tamponi, si registrano 2.716 nuovi casi positivi (-171), sono 3 i decessi (-1), 602 i ricoverati (-1), 26 le terapie intensive (-2) e +3.290 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.527.

Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Il ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un'ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, over 60 che ne facciano richiesta. Queste persone devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di-richia mo Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, ad oggi sono state distribuite oltre 970 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 495 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.662 MMG e 371 PLS.