Apre a Roma il Museo delle Illusioni, dove niente è come sembra

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Immagini che si riflettono all'infinito, pozzi senza fondo, pavimenti inclinati, sedie da assemblare grazie alla prospettiva, e poi cloni, oggetti che cambiano forma, giochi di luce e vertigini. Appare subito chiaro, già appena si entra, che al Museo delle Illusioni, in apertura il 12 novembre a Roma, a due passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, niente è come sembra.

Il nuovo museo (il 38/o di questo tipo nel mondo, il primo a essere aperto è stato quello di Zagabria nel 2015, mentre in Italia c'è anche quello di Milano, inaugurato nel 2021) offre un divertimento trasversale, per grandi e piccoli (dai 6 anni), adatto sia agli appassionati e studiosi di materie scientifiche che ai semplici curiosi: nei suoi ampi ambienti, attraverso una settantina di esperienze, trucchi, effetti ottici, attrazioni e stanze particolari, tra scienza, fisica e psicologia, ognuno può sperimentare gli inganni della mente. L'idea è quella di proporre, in uno spazio non statico ma anzi aperto al coinvolgimento attivo, lo svago e l'evasione unendoli a una forte base educativa, permettendo al pubblico di mettere alla prova i cinque sensi.

Il percorso, che dura circa un'ora, si apre con l'omaggio a Roma, richiamata nei colori delle pareti e attraverso un gigantesco volto del poeta Trilussa che insegue il visitatore con lo sguardo. Poi, meraviglia e sorprese, ma anche vertigini ed equilibrio precario, in ogni angolo. Per tutti la possibilità, anzi quasi l'obbligo di utilizzare lo smartphone e fare foto per poter sperimentare al massimo le potenzialità interattive di un Museo che se da un lato fa capire quanto ci si può divertire quando gli occhi, e soprattutto la nostra mente, vedono qualcosa d'impossibile nella realtà, dall'altro spinge a riflettere sull'imperfezione del nostro occhio e del nostro cervello. (ANSA).