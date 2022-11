Ama,domenica nei municipi dispari raccolta straordinaria rifiuti

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Domenica 13 novembre torna, nei municipi dispari, la campagna "Il Tuo quartiere non è una discarica", raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. In questo nono appuntamento del 2022 riprende la collaborazione tra l'azienda e i "volontari del riuso" con la presenza, in alcune ecostazioni, di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni. Presso la postazione abitualmente presente a piazzale Clodio/largo Livatino l'iniziativa non potrà avere luogo, vista la concomitanza con un evento sportivo, ma sarà recuperata al più presto con un appuntamento mirato. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno aperti con orario domenicale, compresi quelli attivi nei municipi pari. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.amaroma.it.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

A partire dalle ore 8, i cittadini potranno consegnare presso 13 postazioni di raccolta allestite per l'occasione i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi e i RAEE: apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori. Nelle ecostazioni di via Anagnina, largo Montanari e via Vincenzo Tieri saranno inoltre presenti Centri di Raccolta mobili presso cui conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. (ANSA).