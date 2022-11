Porti:Civitavecchia, già 2 milioni crocieristi nel 2022

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Già registrati due milioni di crocieristi nel 2022; ed ancora crescita del turnaround, 820 navi confermate per il 2023 ed importanti conferme anche per il 2024-2025. Questi i dati, per il porto di Civitavecchia, resi noti dal presidente dell'AdSP Mtcs, Pino Musolino e dal Direttore Generale di Rct (Roma Cruise Terminal), John Portelli.

"Celebriamo una grande vittoria - spiega Musolino - perché le belle notizie, quando ci sono vanno date e soprattutto celebrate. Sono due principalmente le cose che mi preme sottolineare. La prima è il dato vero, concreto che già nei primi giorni di novembre abbiamo superato la soglia dei due milioni di crocieristi transitati nel porto di Civitavecchia.

Un dato e un traguardo incredibile se facciamo riferimento a quelle che erano le previsioni di inizio 2022. Per l'intero anno si era, infatti, previsto il transito di 1 milione e mezzo di crocieristi e, ricordiamolo, erano ancora in vigore le restrizioni legate al covid. Quindi, non era poi così scontata una ripartenza di questo genere. In secondo luogo, questo grande risultato non esce a caso ma è frutto di una proficua, sana e intelligente collaborazione tra pubblico e privato; ed è proprio grazie a questa sinergia che oggi possiamo celebrare un traguardo così significativo". John Portelli, dal canto suo, ha ringraziato Musolino per la "fattiva collaborazione". (ANSA).