Banca Fucino-Unitelma Sapienza, accordo su formazione

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Accordo fra Banca Fucino e UnitelmaSapienza per la promozione delle attività didattiche e scientifiche. Come si legge in una nota l'intesa è stata siglata a Roma da Antonello Folco Biagini, Magnifico Rettore di UnitelmaSapienza e Francesco Maiolini, Amministratore delegato di Banca del Fucino.

L'accordo prevede anche l'attivazione di nuove proposte formative in sinergia tra i due partner, nonchè lo svolgimento di stage, sia curricolari che extracurricolari, degli studenti del Master Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, prodotto formativo di alta specializzazione frequentato anche da Dipendenti di Banca del Fucino. (ANSA).