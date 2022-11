Vasco, dedico Lupa d'oro a mio padre che non vide mio successo

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Ricevere questa preziosa statuetta è un grande onore, Roma ti ho conquistata. Volevo dedicare questo riconoscimento a mio padre. Lui guidava il camion e portava la frutta ai mercati generali: partiva alle 2-3 di notte per Roma.

Non ha visto tutto questo, questa straordinaria avventura che ho vissuto. Sono orgoglioso e fiero". Lo ha detto Vasco Rossi in Campidoglio per ricevere dal sindaco Roberto Gualtieri la Lupa d'Oro.

Il rocher ha poi ricordato il forte legame che lo lega alla città Eterna, dove ha anche un figlio, oltre a molti amici. E ha voluto ricordarne in particolare uno: "Marco Pannella era una delle persone che incontravo sempre quando venivo a Roma. E' stato l'ultimo grande radicale. Sempre attivo nella difesa dei diritti civili e individuali, Io resto sempre legato a lui. Sono il Pannella della canzone, anche per me sono importanti i diritti civili e sociali", ha aggiunto. (ANSA).