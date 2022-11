Uccisioni di animali, rischio processo per Marco Bianchi

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Nuovi guai giudiziari per Marco Bianchi, già condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, assieme al fratello Gabriele. I carabinieri, su disposizione dei pm di Velletri, gli hanno notificato l'atto di conclusioni delle indagini per l'accusa di uccisione animali in concorso con il padre Ruggero. Gli atti sono stati emessi, secondo quanto si apprende, dopo gli accertamenti sul cellulare del giovane: all'interno erano state trovate foto di animali morti a colpi di fucile. (ANSA).