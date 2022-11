Lazio: il consiglio regionale approva collegato bilancio

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Chiudiamo con il Collegato alla Legge di Bilancio il ciclo dell'amministrazione Zingaretti, che in questi dieci anni ha avuto come obiettivo quello di cambiare il volto della nostra Regione. Tra i principali risultati quello di ridurre i costi della gestione, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli altri enti.

Introduciamo innovazioni importanti per le comunità, come il reddito energetico regionale e il fondo per compensare i costi del riscaldamento negli ATER. Una linea politica che ha messo al primo posto il territorio e le nostre comunità. Grazie a Nicola Zingaretti, al Vicepresidente Daniele Leodori, a tutta la Giunta, alle consigliere e ai consiglieri per il buon lavoro svolto in questi anni, con i quali ho avuto l'onore di collaborare e farne parte." Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

Tra i principali provvedimenti approvati nel collegato: Il Reddito energetico regionale, finalizzato a finanziare l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche e condominiali di nuclei famigliari con reddito inferiore a 35mila euro. Un investimento pari a 2 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024; Attribuzione delle funzioni a Roma Capitale al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, oltre alle funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica; L'istituzione di un Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura, tramite un fondo da 1 milione di euro per ciascuna annualità del periodo 2023-2027; un fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 per il riscaldamento degli alloggi ATER. (ANSA).