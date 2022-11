Regeni:Min.Giustizia,per Cairo archiviazione 007 irrevocabile

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - A fronte delle insistenti richieste italiane di ricevere gli indirizzi dei quattro imputati egiziani al fine di potere consentire le notifiche" degli atti e "permettere l'iter giudiziario", le autorità egiziane hanno "riferito che la Procura generale" del Cairo "ha già svolto indagini nei confronti degli stessi quattro imputati nel procedimento italiano. Indagini conclusesi il 26 dicembre del 2020 con un decreto di archiviazione". E' quanto si legge in un documento di cinque pagine depositato al tribunale di Roma dal capo dipartimento per gli Affari Giustizia, presso il Ministero di via Arenula, Nicola Russo, nell'ambito del processo per l'omicidio di Giulio Regeni che vede imputati appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Ne documento si aggiunge che "la Procura Generale egiziana ritiene che questo provvedimento (archiviazione ndr) abbia natura decisoria irrevocabile, ovvero che si tratti, con particolare riferimento alla posizione giuridica dei quattro imputati, di una decisione giudiziaria non più suscettibile di impugnazione e che preclude la riapertura di un procedimento" in Egitto "nei confronti dei quattro". (ANSA).