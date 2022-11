Mondiali: convocati Australia, Volpato ha detto no a ct Arnold

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Graham Arnold ha provocato alcune grosse sorprese a proposito della sua lista dei convocati per i Mondiali, lasciando fuori alcuni 'Socceroos' abitualmente titolari, fra i quali suo genero (Trent Sainsbury ndr), in favore di talenti più giovani, sebbene uno dei più promettenti, Cristian Volpato, abbia declinato l'offerta del ct mantenendo la sua scelta a favore dell'Italia".

Lo scrive il 'Sydney Morning Herald', che svela quindi come il tecnico degli australiani, una delle due ultime nazionali a qualificarsi (ha vinto ai rigori lo spareggio con il Perù), avrebbe voluto portare in Qatar il giovane talento della Roma che però ha preferito mantenere la scelta che lo ha già visto fare parte delle nazionali giovanili azzurre. Così, sperando in una futura chiamata di Mancini, Volpato ha rinunciato alla possibilità di giocare un Mondiale, seppure con la maglia 'aussie'. Scelta questa che non ha fatto un altro romanista in possesso di doppia cittadinanza, quel Nicola Zalewski che gioca nella Polonia.

Arnold ha spiegato così la vicenda: "Volpato ha rifiutato la convocazione per i Mondiali - le parole del ct dell'Australia - Fino alle 23 di ieri ho cercato di convincerlo, gli ho parlato più volte, ma non c'è stato nulla da fare e lui ha voluto scegliere diversamente". (ANSA).