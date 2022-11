Desiree: pg, confermare condanne, anche ergastoli

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Due ergastoli e due condanne a 27 e 24 anni. E' quanto ha chiesto di confermare il pg di Roma nell'ambito del processo d'appello per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne morta a Roma a causa di un mix di droghe in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo. Il fatto avvenne il 19 ottobre del 2018. In particolare il rappresentate dell'accusa ha chiesto di ribadire anche in Apello il carcere a vita per Mamadou Gara, Yousef Salia, 27 anni per Chima e 24 anni per Minthe. Nei loro confronti l'accusa è, a vario titolo, di omicidio, violenza sessuale e spaccio. (ANSA).