Morto musicista a Roma,in quattro condannati a 14 anni

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario per il pestaggio in strada del musicista Alberto Bonanni, morto a Roma nel 2014 dopo tre anni di coma. Il fatto avvenne nella zona del Rione Monti. Il gup, al termine di un processo svolto il rito abbreviato, ha accolto la richiesta della Procura condannando per l'accusa di concorso Carmine D'Alise, Christian Perozzi, Massimiliano Di Perna e Gaetano Brian Bottigliero, Nei confronti degli imputati, che hanno scontato già una pena in via definitiva per tentato omicidio, la Procura ha aggravato l'accusa dopo il decesso di Bonanni.

