Legale Guede, regolare sua posizione su territorio

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - E' "regolare" la posizione di Rudy Guede sul territorio nazionale. E' quanto sottolinea il suo legale, l'avvocato Fabrizio Ballarini, rispondendo all'ANSA. Il quale spiega che è "titolare di permesso di soggiorno".

"Le informazioni in possesso dell'avvocato Luca Maori, quindi, non sono corrette così come le sue affermazioni" sostiene ancora Ballarini. (ANSA).