Calcio: Onorato, Roma in candidatura Europei 2032

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Con il sindaco Gualtieri abbiamo candidato Roma ad ospitare i campionati europei di calcio 2032.

Ringraziamo il presidente della FIGC Gabriele Gravina per l'attenzione e per l'ottimo lavoro a sostegno del progetto e siamo pronti a svolgere un ruolo importante. Sarebbe un ennesimo grande appuntamento internazionale, in grado di generare importanti ricadute economiche e sull'occupazione". Lo ha annunciato l'assessore capitolino, Alessandro Onorato. (ANSA).