Covid: Lazio, calano i positivi (-218), 8 i decessi

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Oggi nel Lazio su 2.856 tamponi molecolari e 12.014 tamponi antigenici per un totale di 14.870 tamponi, si registrano 2.628 nuovi casi positivi (-218), sono 8 i decessi (+2), 607 i ricoverati (+15), 31 le terapie intensive (+2) e +2.070 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.415" Lo rende noto l'assessore del Lazio alla Sanità Alessio D'Amato il quale ricorda che il ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un'ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 1 della circolare), Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).

Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale ad oggi sono state distribuite oltre 890 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 290 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.348 MMG e 326 PLS. (ANSA).