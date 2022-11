Inchiesta nomine:confermata in appello condanna a Marra

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - I giudici di appello di Roma hanno confermato la condanna ad un anno e quattro mesi per Raffaele Marra, l'ex capo del personale in Campidoglio, accusato di abuso d'ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune, poi ritirata. I magistrati di secondo grado della Capitale hanno accolto la richiesta della Procura generale. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato l'allora sindaca Virginia Raggi, assolta in primo e secondo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dall'accusa di falso. (ANSA).