I am Io sono, le donne si raccontano senza rivendicazioni

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Raccontarsi come donne e affermare l'inalienabile, semplice diritto a "essere", nella propria unicità e completezza, senza necessariamente rivendicare o dover dimostrare di esser capaci di fare o meritare qualcosa: è la prospettiva che anima "I am Io sono", percorso artistico ed esperienziale dedicato all'universo femminile, realizzato da Roma Fotografia con il supporto dell'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio, il patrocinio del Municipio Roma I Centro, in collaborazione con UnitelmaSapienza e AsiloSavoia. In programma dal 4 al 30 novembre a Palazzo Santa Chiara e ideato da Maria Cristina Valeri, Alex Mezzenga e Gilberto Maltinti, il progetto si articola in una mostra fotografica, due video installazioni, incontri esperienziali, talk, progetti di realtà aumentata, passeggiate storiche e un convegno: al centro le donne come eroine quotidiane ma non in contrapposizione, che hanno il diritto naturale di esprimere se stesse come complete, inclusive e capaci di costruire rapporti proficui con il contesto sociale, ambientale, professionale e relazionale. Un percorso artistico, psicologico e umano articolato in varie tappe, gratuito e aperto anche agli uomini ovviamente, che sarà orientato ad abbattere i pregiudizi di genere e a contrastare la violenza sulle donne e ogni discriminazione, anche in vista della giornata del 25 novembre.

Le protagoniste della manifestazione saranno fotografe professioniste e amatoriali, artiste, psicologhe, scrittrici, storiche e archeologhe chiamate a raccontarsi, valorizzarsi, dare voce ad altre donne. Fulcro del progetto la mostra fotografica omonima, in cui le immagini affrontano appunto il tema dell'autoaffermazione delle donne: gli scatti esposti sono le opere della seconda edizione della call fotografica Premio "Fotografia al femminile Bresciani Visual Art", promossa e organizzata dall'associazione Roma Fotografia. (ANSA).