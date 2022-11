Festival Nazionale Università, a Roma tanti ospiti stranieri

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Tutto pronto per la prima edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma dal 10 al 12 novembre 2022 a Roma presso la Link Campus University, che sarà un appuntamento annuale dedicato a studenti, docenti e atenei per valorizzare il patrimonio accademico del nostro Paese.Ogni anno si svilupperanno tematiche specifiche, a partire dalla "Cultura digitale" che sarà il focus della prima edizione.

Spiega un comunicato: "La volontà di organizzare questo festival ha riscosso grande successo anche a livello internazionale, che si è concretizzato con la partecipazione in diversi panel di autorevoli interventi. Santigie Paolo Kanu (Docente K2 University, Francoforte) prenderà parte al panel "Università e Istruzione. Crescita e confronto del sapere digitale" nel giorno d'apertura, mentre Aldo Olcese Santonja (Presidente Dell'Associazione Nazionale della Società Civile Della Spagna), venerdì 11 novembre, parlerà di "Democrazia digitale". Spazio anche alla cultura e all'arte con Sarah Linford (Professore Associato di Storia dell'Arte, John Cabot University) che tratterà il tema "Arte digitale e NFT".

Il panel "Cryptocurrencies e Blockchain: rischi e opportunità" vedrà l'illustre partecipazione di Alex Lightman (CEO di Token Communities), insieme a Angelo Paletta (Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali all'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna), all'avvocato Michele Ferrari, a Gian Luca Comandini (Imprenditore, divulgatore di tecnologie Blockchain e Docente universitario) e al moderatore Fabiano Taliani (Amministratore Cointelegraph Italy). Successivamente David P. Hedlund (Professore Associato St. John's University) esplorerà il mondo videoludico nel corso di Cryptocurrencies e Blockchain: rischi e opportunità. Sandra Damijan (Ricercatrice Facoltà di Economia, Università di Lubiana) presenzierà il panel Open Innovation per la sostenibilità". Inoltre, Massimo Martellini, Federazione Concessionarie di Pubblicità, parteciperà al Festival, prendendo parte al panel "La pervasività del digitale: tra comunicazione e rappresentazione". (ANSA).