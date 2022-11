Expo 2030:asse Roma-Odessa,'sostegno reciproco'

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Un asse tra Odessa e Roma, un sostegno reciproco anche in vista di Expo. Da quanto si apprende la candidatura all'Esposizione Internazionale sarebbe tra i punti dell'incontro avvenuto oggi in Campidoglio tra il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il primo cittadino di Odessa Ghennady Trukhanov. Le due città sarebbero infatti pronte a sostenere chi, tra Odessa o Roma, andrà avanti nella competizione. Il Sindaco Gualtieri ha sottolineato che "Roma è pronta a immaginare la sua Expo 2030 in collaborazione con Odessa". (ANSA).