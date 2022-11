Lazio: Zingaretti, termine mandato? Tra qualche giorno

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Termine mandato? "Oggi riprende la discussione in Consiglio" sul collegato al bilancio "e vedremo quali saranno i tempi giusti e possibili per chiudere, ma confido che sarà tra qualche giorno". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione della prima attività di Invest in Lazio, nella sala Tevere della Regione Lazio a Roma, confermando che le sue dimissioni da governatore arriveranno dopo l'approvazione del collegato al bilancio. "Io credo che sia corretto chiudere questo decennio con una grande innovazione, abbiamo proposto al Consiglio, che sta discutendo con una dialettica che è giusto avere tra maggioranza e opposizione, che ha presentato degli emendamenti per migliorare l'atto, per una grande svolta della nostra Regione", ha spiegato Zingaretti. "Il Lazio, in questi anni, è cambiato, cambiato in meglio. Non tutti i problemi sono risolti - ha sottolineato il presidente - ma è palese che siamo una delle Regioni leader del nostro Paese. Penso sia utile chiudere questa stagione di governo all'insegna di un'altra innovazione. E poi si aprirà una fase diversa, oggi riprende la discussione in Consiglio, e vedremo quali saranno i tempi giusti e possibili per chiudere, ma confido che sara' tra qualche giorno", ha concluso Zingaretti. (ANSA).