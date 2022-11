Carceri: 2 mln per ristrutturazione sezione di Regina Coeli

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Due milioni di euro: a tanto ammonta lo stanziamento previsto per interventi di ristrutturazione dell'ottava sezione del carcere di Regina Coeli, che è in condizioni di "grave difficoltà". Lo ha ricordato il direttore generale del Personale e delle risorse del ministero della Giustizia, Massimo Parisi, che oggi con il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, e con il provveditore regionale reggente, Pierpaolo D'Andria, ha accompagnato il Guardasigilli Carlo Nordio nella sua visita a Regina Coeli, la prima in un carcere.

Prima di vistare alcuni reparti detentivi, Nordio ha incontrato una rappresentanza del personale amministrativo e di Polizia penitenziaria.E ha poi sottolineato come le sue tre prime visite esterne dal giorno del suo insediamento siano state dedicate tutte al mondo del carcere e vogliono essere "un messaggio significativo di estrema attenzione al mondo penitenziario". (ANSA).