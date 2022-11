Avances a studentessa da prof: collettivo,'non caso isolato'

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - In piazza per solidarietà "con la nostra compagna importunata da un professore". I ragazzi del collettivo del Liceo Albertelli di Roma lanciano l'hashtag #vittimemai e denunciano che il caso non è isolato perché le presunte avances sarebbero state fatte "ai danni di diverse studentesse minorenni".

"La recente notizia delle avances ai danni di diverse studentesse (minorenni) del nostro istituto, il liceo Pilo Albertelli, da parte di un ex professore che le invitava a bere alcol insieme o andare a mostre, che alludeva a un rapporto diverso da quello professore - studente, è gravissima e ci inquieta -spiegano- Questi inviti reiterati, velati, minimizzati negli effetti o negati dallo stesso professore, mostrano l'evidente uso da parte del prof della propria posizione di superiorità per relazionarsi con le ragazze, sfruttando la loro situazione di ricattabilità e confusione nei suoi confronti".

La vicenda dei presunti approcci opachi del prof verso una alunna è stata anticipata da Repubblica. La ragazza, 16 anni, avrebbe ricevuto messaggi equivoci via whatsapp da un docente di latino e greco verso la fine dello scorso anno scolastico. Il professore si sarebbe anche offerto di accompagnare in macchina la ragazza. Le presunte avances avrebbero sorpreso anche i colleghi del prof. La vicenda sarà all'ordine del giorno nel Collegio docenti previsto proprio per domani e indetto inizialmente per discutere della recente occupazione della scuola. (ANSA).