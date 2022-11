Sequestra e aggredisce trentenne a Roma, fermato da ps

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Sequestro di persona, lesioni aggravate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono i reati contestati ad un cittadino egiziano di 22 anni sottoposto a fermo dagli agenti del VI distretto Casilino a Roma. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

L'attività investigativa è scaturita a seguito di un'aggressione ai danni di un 32enne italiano, il quale lo scorso 13 ottobre si era recato in via dell'Archeologia per acquistare sostanza stupefacente.

I due soggetti che lo avevano fatto accedere in casa, però, ad un certo punto, gli hanno impedito di allontanarsi. Nel tentativo di fuggire il trentenne è stato aggredito e ferito alle spalle con tre fendenti.

Le indagini hanno portato gli inquirenti all'individuazione dell'appartamento dove è avvenuta l'aggressione. All'interno gli agenti hanno trovato una catenina d'oro ed un portafoglio sottratti alla vittima durante l'aggressione. (ANSA).