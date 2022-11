Atletica: Ndikumana vince 'Corsa dei Santi', Jacobs testimonial

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Uno starter d'eccezione per la 'Corsa dei Santi'. Marcell Jacobs ha dato il via alla 14/a edizione dell'appuntamento classico del calendario podistico nazionale: la manifestazione, promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, organizzata da ACSI Italia Atletica - in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Roma, ha visto per le strade della Capitale 2400 atleti che si sono cimentati nei 10 km della prova competitiva. Testimonial sulla linea di partenza l'olimpionico dei 100 metri e la campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro FISDIR Chiara Vingione - la 27enne cestista con sindrome di Down divenuta la prima atleta ad aver giocato con la Nazionale maschile. "E' davvero straordinario per me prendere parte a questo evento e dare la mia testimonianza per progetti dedicati alla solidarietà - ha detto Jacobs -. La giornata è talmente bella che ho quasi avuto la tentazione di partecipare anche io alla corsa, anche se di solito corro solo 100 metri e non 10 chilometri".

La gara maschile è stata vinta dall'atleta del Burundi Celestin Ndikumana (28:57), che è arrivato in solitaria in via della Conciliazione dopo aver condotto la gara sempre in testa.

Secondo posto per l'azzurro Nekagenet Crippa (29:24), che ha battuto allo sprint l'altro italiano Ahmed Ouhda (29:28). Tra le donne si è imposta la keniana Mawia Lucy Muli in 31:50. (ANSA).