Movida: controlli cc, 13 denunce

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli per contrastare illegalità e degrado nelle aree del centro storico e in quelle maggiormente frequentate durante la movida e hanno identificato oltre 500 persone, 13 delle quali sono state denunciate a piede libero.

In particolare, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno denunciato un turista americano di 49 anni sorpreso a pilotare un drone, da remoto, facendolo sorvolare all'interno del complesso monumentale del Colosseo, su cui vige divieto di sorvolo, munito di videocamera per filmare. Il drone è stato sequestrato. Nell'area compresa tra la stazione Termini e piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato 3 i romeni, senza fissa dimora e con precedenti, per l'inosservanza del divieto di accesso all'area urbana della stazione ferroviaria (Daspo Urbano) e altre 4 persone, tutti senza fissa dimora, per l'inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma, emesso nei loro confronti dalla Questura capitolina. I militari hanno inoltre sanzionato 10 persone per divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini.

La scorsa sera, nel quartiere Testaccio, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno identificato oltre 100 persone ed effettuato diversi posti di controlli. I militari hanno ritirato le patenti di guida a due giovani poiché sorpresi alla guida delle proprie auto con tasso alcolemico superiore al consentito. Nella notte, i Carabinieri della Compagnia Trionfale controllato l'area di ponte Milvio. Un 20enne romano è stato denunciato perché nel corso di un controllo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha inveito contro i Carabinieri. Due giovani sono stati denunciati perché in possesso di 70 grammi di hashish e un 6enne denunciato perché sorpreso a cedere una dose di hashish a un altro minore. Nel corso delle verifiche presso i locali delle zone controllate, i Carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti. (ANSA).