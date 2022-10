Calci in faccia a un senzatetto, video-shock a Roma

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un gruppo di ragazzi circonda un uomo di mezza età seminudo a terra, con la camicia strappata sul petto. Due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondo calcio in faccia, mentre lui inerme non riesce neanche a reagire. E' quanto accaduto a piazza Trilussa, uno dei principali luoghi della movida romana, nel cuore del rione Trastevere. Nel video pubblicato da Repubblica.it, si vede il gruppo che incita gli amici a picchiare ancora e solo dalla voce di qualche ragazza si sente un "fermatevi, oh". Pochi secondi dopo un ragazza con una felpa bianca si scaglia contro uno degli aggressori e ne nasce una maxirissa. (ANSA).