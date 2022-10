Gualtieri, conclusa maxi operazione decoro Tangenziale Est

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Si è conclusa questa mattina la maxi operazione per la sicurezza e il decoro sulla #TangenzialeEst, nel tratto compreso tra viale Castrense e la Galleria Giovanni XXIII. Un intervento mai fatto prima in questi termini". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L'operazione decoro sulla Tangenziale Est, iniziata lo scorso 13 ottobre è terminata stamani alle 6. Nel dettaglio, alcuni dati dell'intervento, finalizzato a migliorare decoro, pulizia e sicurezza di una delle principali arterie stradali del quadrante nord-est della capitale: rimossi complessivamente 372 quintali di materiale vegetale e 370 metri cubi di materiale indifferenziato (da Servizio Giardini e Ama); puliti 470 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo (Csimu); verificata la funzionalità di 2.575 punti luce e ripristinati 64 corpi illuminanti guasti (Areti - Gruppo Acea); cancellati 1500 mq. di scritte vandaliche ed eliminati smog e polveri sottili su 2000 mq. di pannelli antirumore (Ufficio Speciale Decoro Urbano).

Agli interventi, coordinati dall'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, hanno partecipato i Gruppi della Polizia Locale competenti territorialmente, attraverso l'impiego complessivo di 60 pattuglie, per la chiusura degli accessi e lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza; 100 unità di personale del servizio giardini e 50 tra uomini e donne di Ama. (ANSA).