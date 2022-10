Piantedosi a Gualtieri, continua attenzione per Roma

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - È stato un incontro lungo e cordiale, durato circa un'ora, quello tra il neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra il ministro e il primo cittadino, il confronto di questa mattina a palazzo Senatorio, non ha rappresentato solo un saluto formale e un ringraziamento per la collaborazione consolidatasi in questo anno di consiliatura, ma è stato un vero e proprio incontro di lavoro. Da quanto riportano fonti capitoline, il ministro ed ex Prefetto di Roma, avrebbe infatti assicurato a Gualtieri che continuerà ad avere su un'attenzione particolare per Roma, venendo da un'esperienza che lo ha legato alla città. Tra i temi affrontati ci sarebbero i dossier importanti della Capitale, come il prossimo Giubileo 2025, con la necessità di elaborate il prima possibile il Dpcm del governo, per formalizzare il piano operativo previsto dal Campidoglio. Inoltre si sarebbe parlato anche di sicurezza e sicurezza stradale, fondi del Pnrr e rifiuti. Al momento, almeno per le prossime ore, non sarebbero in programma altri incontri tra il sindaco e i ministri del governo Meloni. (ANSA).