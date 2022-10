Fiumicino, a gennaio al via demolizione-ricostruzione viadotto

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Una notizia attesa da tempo dalle migliaia di pendolari e visitatori romani che percorrono ogni giorno la principale arteria di collegamento tra l'aeroporto, Fiumicino ed Ostia, la Ss296 della Scafa, 3500 auto l'ora nei momenti di punta: a gennaio 2023 inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione di 650 metri dei due viadotti affiancati di Via dell'Aeroporto, costruito in cemento armato negli anni 60. I lavori complessivamente dureranno 26 mesi. Il progetto esecutivo per il nuovo cavalcavia, realizzato da Anas ed approvato nei giorni scorsi dopo un iter di 22 mesi dopo indagini strutturali, acustiche, geologiche, archeologiche, prove di carico statico, è stato illustrato questa mattina nell' aula consiliare di Fiumicino, dall'ing. Achille Devitofranceschi, Responsabile Nuove Opere di Anas stessa, presenti il sindaco Esterino Montino, il presidente del X Municipio di Roma, Mario Falconi, l'assessora alla mobilità della Città metropolitana, Manuela Chioccia, l'ing. Marco Moladori, responsabile della Struttura territoriale del Lazio di Anas.

L'Anas ha annunciato l'affidamento dell'appalto e l'apertura del cantiere, che in questa fase non inciderà sull'attuale viabilità. Ad inizio settembre scorso si registrò la caduta di alcuni calcinacci dalla struttura a cui è seguito un intervento di messa in sicurezza Nello specifico i lavori di demolizione e ricostruzione riguarderanno prima la carreggiata in direzione aeroporto (a monte), mantenendo in esercizio l'esistente in direzione Ostia (a mare) che verrà trasformata in doppio senso di marcia. Successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo gli interventi su quella in direzione Ostia. Al momento, il tratto di 650 metri è costituito da 26 pile con una campata di lunghezza media di 25 metri e una larghezza della singola carreggiata di 7 metri. (ANSA).