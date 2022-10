Europa League, Zaccagni: "Questa è la migliore versione di me"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Grazie a Sarri sono migliorato in molti aspetti. Adesso attacco di più la porta, sto raccogliendo tanto". Parola di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Midtjylland. "Quello attuale è il miglior Zaccagni, devo mantenere questa continuità in tutte le partite. Oggi siamo andati in svantaggio, ma siamo sempre stati padroni del campo".

Il numero 20, che ha messo lo zampino su entrambi i gol, prosegue: "Dopo il pareggio la strada si è messa in discesa; è stata una partita dura, contro una squadra che si chiudeva bene.

Anche Sergej Milinkovic a Sky Sport ha detto la sua: "Come dice il tecnico, dobbiamo pedalare. Solo De Bruyne ha fatto meglio di me come contributo complessivo di gol e assist? Lui è il numero uno, bello essere dietro di lui ma dietro c'è tanto spazio". La rete decisiva l'ha messa a segno Pedro, subentrato nel secondo tempo. "E' stata una prova di maturità, sapevamo dell'importanza della partita - spiega l'ex attaccante del Barcellona -. Ora vediamo come va l'ultima partita contro il Feyenoord: sarà molto difficile". (ANSA).