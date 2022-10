Arti marziali: a Roma il 'Kudo italian open international'

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il Kudo Daido Juku, arte marziale mista giapponese fondata nel 1981 dal Grand Master Takashi Azuma, sarà protagonista nel prossimo fine settimana a Roma.

Sabato 29 e domenica 30, il Palaemi ospiterà il 'Kudo Italian Open International', evento organizzato e patrocinato dallo Csain Lazio in collaborazione con la Kudo Italia, alla presenza del presidente Csain Lazio e vice presidente nazionale, Marcello Pace.

Il programma prevede per sabato l'Open con la partecipazione di atleti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Gb e Lituania.

Domenica stage e promotion test, presieduti dal segretario generale della Kudo international federation (Kif), Takahashi Hideaki, e dal campione del mondo in carica, Azuma Ryota. Il Kudo Daido Juku nella sua forma sportiva, è un combattimento sulla distanza di calcio-pugno, corpo a corpo, proiezioni e lotta al suolo. (ANSA).