Ucciso un 25enne a coltellate in strada a Roma

"C'è un uomo a terra correte". E' la telefonata arrivata questa notte, intorno alle due, al numero di emergenza 112 da una donna che ha segnalato la presenza di uomo ferito in strada, in via Publio Rutilio Rufo, nel quartiere Cinecittà. Le volanti della Polizia sono arrivate in pochi minuti così come il personale del 118 ma per Filippo F., 25anni, non c'è stato nulla da fare. Il tentativo di rianimarlo è risultato vano. Il giovane è morto a causa di alcune coltellate alla schiena, inferte da una mano ancora ignota.

La vittima abitava a poca distanza dal teatro dell'omicidio ed era conosciuto nel quartiere come un ragazzo tranquillo, appassionato di musica. Al momento gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Capitale, non escludono alcuna pista e per tutta la giornata sono stati ascoltati testimoni a cominciare da chi ha assicurato di "avere visto scappare alcune persone".

Nel passato della vittima pare ci siano alcuni precedenti ma gli inquirenti non escludono che l'accoltellamento possa essere avvenuto nel corso di un tentativo di rapina.

Risposte in tal senso potrebbero arrivare dall'analisi delle telecamere presenti in zona che potrebbero avere ripreso gli ultimi istanti di vita del 25enne o gli autori dell'azione omicidiaria. Il pm titolare del fascicolo disporrà anche l'analisi del telefonino del giovane per verificare i contatti avuti nelle ultime ore prima della drammatica morte.

In base ad una primissima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito alle spalle. Non è chiaro, sul punto, se Filippo stesse cercando di mettersi in salvo dandosi alla fuga o si trovava lì in attesa di qualcuno. Come da pressi dell'attività istruttoria anche l'autopsia che il magistrato ha affidato agli specialisti dell'istituto di medica legale di Tor Vergata.

Dall'esame della salma si potrà capire se la vittima ha cercato di difendersi nel corso di una drammatica colluttazione.