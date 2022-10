Roma: Mourinho perde Matic, fastidio all'adduttore

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Lorenzo Pellegrini e Rick Karsdorp non sono al meglio, ma sono comunque presenti nella rifinitura di questa mattina a Trigoria alla vigilia della sfida della Roma contro l'Hjk Helsinki. Assente, invece, Nemanja Matic che ha accusato un fastidio all'adduttore sinistro.

E' uUn altro problema per Mourinho che in terra di Finlandia sarà costretto a rinunciare anche a Dybala, Wijnaldum, Celik e Zaniolo, quest'ultimo squalificato. (ANSA).