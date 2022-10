Roma: Mourinho "non è una gita, vogliamo restare in E.League"

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non siamo in vacanza, siamo qui per restare in Europa League, non vogliamo scendere in Conference League dove siamo i detentori del titolo. Per noi sarà una gara cruciale". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della gara contro l'Helsinki. E anche se il campo sarà artificiale, il tecnico giallorosso non cerca scuse. "Non voglio lamentarmi, dobbiamo giocare in queste condizioni. Non importa se sia un terreno sabbioso o di erba artificiale. Dobbiamo vincere e basta. Poi è chiaro che chi è abituato a giocare su un campo così sia avvantaggiato, ma non deve essere una scusa". Poi conclude: "Lo scorso anno su un campo artificiale ci abbiamo giocato due gare: perdendo entrambe le volte, di cui una storica. Poi nella gara della verità all'Olimpico, abbiamo battuto il Bodo/Glimt. Con l'Helsinki non possiamo sbagliare, se perdiamo siamo fuori". (ANSA).