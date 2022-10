Pugilato: Vianello pronto a infiammare Roma contro McFarlane

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il figliol prodigo torna a casa: dopo aver sempre combattuto (da professionista) negli Stati Uniti, il peso massimo Guido Vianello (9-0-1) salirà per la prima volta sul ring nella sua Roma, domani sera all'Atlantico Live, contro lo scozzese Jay McFarlane (13-6-0). Il match si svolgerà sulla distanza delle 8 riprese, e sarà il main event della serata targata Opi 82 e Top Rank, visibile in streaming su Mola TV per l'Italia, mentre per gli Stati Uniti su ESPN +.

"Per me è un incontro perfetto perché McFarlane è un avversario molto forte fisicamente. Con il mio coach mi sono allenato come se fosse un mondiale - ha detto 'The Gladiator' Vianello nella conferenza stampa tenutasi oggi al Coni - Possibili sorprese? La boxe insegna che possono esserci match assurdi, come il primo Joshua-Ruiz. Ma io sono più forte di Joshua e lui non è Ruiz". A quel punto il rivale gli risponde: "Non sono Andy Ruiz, ma combatterò come se fossi un elicottero impazzito. Ho visto tanti incontri di Guido, sono pronto a livello fisico e mentale".

Vianello replica spiegando di sentirsi maturo e confidente sul ring ("un tempo mi lasciavo trasportare dall'ansia, ora sono più lucido") e promette che dopo questo match "ci sarà un salto di qualità".

La riunione ha in programma otto incontri, di cui tre titolati sui 10 round, fra i quali la sfida per il titolo italiano tra Francesco Russo (11-2-0) e Francesco Sarchioto (15-1-0), per un derby romano dall'alto tasso di combattività e durezza.

Stephanie Silva (6-0-0), invece, difenderà il titolo europeo dei supermosca contro la polacca Ewalina Pekalska (6-0-0). Infine, il superwelter Mirko 'Terminator' Natalizi (12-0-0) metterà in gioco il suo titolo Internazionale Silver Wbc contro il gallese Tony Dixon (13-3-0). "Non dimentichiamoci poi del debutto da professionisti di Mario Manfredi e Francesco Faraoni, impegnati contro i serbi Stefan Viku e Aleksandar Petrovic - racconta Alessandro Cherchi, di Opi Since 82 - Oltre che la sfida tutta romana tra Armando Casamonica e Mauro Loli nei superleggeri".

La particolarità della serata sarà il match dilettantistico tra due noti youtuber italiani, Simone 'S1m Workout' Carotenuto e Domenico 'Streetgorilla' Venditto. (ANSA).