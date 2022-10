Crisi alimentari, consumi e futuro del cibo,focus a Tor Vergata

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dalla crisi delle materie prime provocata dalla guerra in Ucraina, al futuro del cibo e alla necessità di ripensare filiere e modi di produzione,distribuzione, promozione, condivisione. Sono questi i temi del seminario "Food, Wine & Co - Food for Future, Future for Food, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". L'evento nell'ambito delle celebrazioni per i 40 anni dell'ateneo romano.

"Quest'anno, a undici anni dalla prima edizione, esploreremo, in ottica marketing e comunicazione, i nuovi trend della nutrizione, sempre più influenzati dai principi di salute e sostenibilità, con uno sguardo al futuro tra crisi e nuove modalità di produzione, distribuzione e consumo. Il cibo del futuro - afferma Simonetta Pattuglia, Direttore del Master - sarà sempre più genuino, autentico e sostenibile. Il biologico continua a crescere: le vendite alimentari bio nel mercato interno hanno raggiunto nel 2021 4,6 miliardi di euro, registrando un aumento del +5% rispetto al 2020 ". (ANSA).