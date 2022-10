Mancano misure antincendio, sigilli a complesso sportivo a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, ha operato il sequestro preventivo di un complesso sportivo sa Roma, via Flaminia Vecchia. L'iniziativa è legata ad un decreto del gip per inadempienze alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza antincendio accertate nel corso di controlli.

Nella primavera 2019, un sopralluogo nella struttura da parte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma aveva fatto emergere la mancata presentazione del progetto di sicurezza antincendio: una inadempienza riscontrata fino ad oggi. A questa violazione si aggiunge anche quella relativa ad un "intralcio di via d'esodo al piano terra" e la mancata dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e delle luci d'emergenza. (ANSA).