Ladri di appartamento lasciano auto in divieto sosta, arrestati

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Avevano lasciato l'auto in divieto di sosta. Sanzionati dagli gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale, quando sabato mattina, in via delle Gondole, ad Ostia, i due, stranieri irregolari di 32 e 34 anni, sono stati riconosciuti da alcuni passanti come gli autori di un furto in un appartamento. I due soggetti, infatti, erano stati immortalati dagli impianti di videosorveglianza. Visionati i video, gli operanti, hanno potuto accertare la corrispondenza dei due uomini ai responsabili del furto. Per entrambi, con diversi precedenti penali a loro carico, è scattato l'arresto e sono stati trasferiti nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.