Papa: l'8 dicembre torna evento pubblico a Piazza di Spagna

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 OTT - Torna l'8 dicembre l'evento pubblico con il Papa a Piazza di Spagna, a Roma, per la festa dell'Immacolata Concezione. L'atto di venerazione alla Madonna si terrà alle ore 16.

Nei due anni precedenti questo tradizionale evento era stato 'cancellato' per evitare assembramenti a causa del Covid. Papa Francesco si era recato in ogni caso, sia nel 2020 che nel 2021, ai piedi della colonna dove c'è la statua della Madonna per una preghiera privata all'alba. (ANSA).