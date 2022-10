Cucchi: a Roma l'ottavo Memorial, dedicato a mamma Rita

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Si è svolto oggi a Roma l'ottava edizione del Memorial dedicato a Stefano Cucchi che quest'anno ha voluto rendere omaggio anche alla mamma Rita, scomparsa solo qualche giorno fa. A 13 anni dalla morte del giovane, associazioni e amici si sono ritrovati al Parco degli Acquedotti per la Staffetta dei Diritti, conclusasi a piazza Montecitorio con un'assemblea pubblica alla quale hanno preso parte le associazioni e le realtà sociali che in questi anni hanno sostenuto la battaglia di Ilaria Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo. "Sono giornate estremamente significative - le parole di Ilaria, neoeletta senatrice -. Abbiamo vinto, finalmente possiamo dirlo. Il processo per la morte di mio fratello, Stefano Cucchi, si è chiuso così come doveva essere, con delle condanne. E' un momento drammatico, perché è il primo Memorial senza mamma, ma al tempo stesso voglio cercare, per quanto possibile, di vivere questa iniziativa con la stessa speranza e lo stesso sorriso di sempre. Anche se oggi, per la prima volta, facciamo il Memorial nel giorno della morte di Stefano non nel giorno della sua nascita, ma è comunque un giorno di festa. Abbiamo mille cose per cui essere fieri di noi, perché Ilaria Cucchi da sola non è nessuno. Noi è molto più bello, perché noi siamo andati avanti e continueremo a farlo". (ANSA).