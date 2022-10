Cinema,da Mastandrea a Rohrwacher è dibattito su crisi e ricette

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un periodo molto interessante e alla fine positivo, fatto di grandi prospettive e ricco di talenti, seppure con una serie di incognite e di problemi, dalla crisi delle sale a quella dei contenuti. E' una fotografia del cinema italiano a luci e ombre quella che emerge nell'ultimo Incontro sul futuro del settore il nono, promosso da Anica al fianco della Festa del cinema di Roma. I protagonisti questa volta sono gli attori, da Alba Rohrwacher a Benedetta Porcaroli, da Anna Foglietta a Valerio Mastandrea. E nel dibattito c'è anche chi, come Foglietta, avvicina la crisi italiana a quella della sinistra: "Il cinema, al di fuori degli intellettuali, non riesce più a parlare a tutti" sentenzia l'attrice Nastro d'Argento per Un giorno all'improvviso.

Ad introdurre è Gianluca Farinelli, presidente della Festa del Cinema di Roma, che sottolinea il momento creativo del cinema italiano: "Era dagli anni '60 che non c'era una stagione altrettanto importante, prolifica, come questa attuale", dice.

Un pensiero condiviso da Alba Rohrwacher, che vede attorno a sé cineasti intraprendenti e fantasiosi: "Avremo storie che ci stupiranno". Benedetta Porcaroli parla di "un cinema con tanti talenti, registi giovani e attori, che però non sempre vengono distribuiti…". Foglietta mette il dito nella piaga della crisi: "Vedo qualche parallelo con la crisi della sinistra. L'arte e la sinistra sono sempre stati un binomio stretto, ma come esiste una disaffezione verso la sinistra in politica, così è entrata in crisi anche l'arte". Mastandrea è d'accordo: "La disaffezione del pubblico parte dai contenuti, il cinema sembra talvolta incapace di raccontare le cose, o di intrattenere raccontando". Poi c'è il grande tema delle piattaforme, delle serie: "Creano una genericità dello sguardo diseducano il pubblico, non sconvolgono", denuncia Rohrwacher. Che fare? Il cinema "deve tornare a dare fastidio", è l'idea di Foglietta.

"Deve essere sempre sorprendente", la ricetta di Mastandrea. Il presidente Anica è soddisfatto. "L'esperimento è riuscito" sorride Rutelli, nei nove Incontri si sono portati sul tavolo tanti temi. E annuncia un seguito, con le varie categorie che torneranno a confrontarsi. (ANSA).