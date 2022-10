Privacyfirst, il Garante incontra gli studenti di Roma

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La profilazione e il cyberbullismo, le app e i social media, il revenge porn, il web dalla memoria "senza fine", e ancora i cookies, le password sicure e quelle no, gli smartphone, il valore dei dati che sceglie di condividere e ma soprattutto la consapevolezza delle proprie azioni in un ambiente digitale: sono alcune delle parole e dei temi che questa mattina sono risuonati al Teatro Argentina di Roma in occasione dell'evento "Privacy First! dalla parte dei giovani", che conclude le celebrazioni per i 25 anni del Garante per la Protezione dei Dati Personali in Italia. Di fronte a una platea molto reattiva e affollata principalmente di studenti - oltre 500 - delle scuole di secondo grado della Capitale (ma tra i presenti anche esponenti di istituzioni, associazioni di consumatori e per la tutela dei minori), l'Autorità presieduta da Pasquale Stanzione ha scelto di raccontare la sua lunga storia di impegno al fianco delle persone con un evento di condivisione e confronto, optando per la formula agile e partecipata dei "Ted talks" intervallati da alcuni video informativi. "La nostra Autorità non è una struttura statica, ma dinamica", ha ribadito il Garante Stanzione, rivolgendosi ai ragazzi non per dare consigli, ma per esortarli "a non diventare schiavi delle tecnologie: bisogna dominarle non esserne dominati. I pericoli sono tanti, serve una formazione perenne e progressiva e un uso consapevole degli strumenti digitali". Oltre ai membri del Collegio del Garante (Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza), tra gli ospiti anche la filosofa Maura Gancitano, il giornalista Raffaele Angius, lo scrittore Pietro Grossi e il giovane sacerdote e influencer Don Alberto Ravagnani. Al termine della mattinata l'Autorità ha annunciato anche il concorso riservato alle scuole per diventare "ambasciatori della privacy" attraverso uno spot che promuova la protezione dei dati sensibili. (ANSA).