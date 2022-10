Intesa Sanpaolo: laboratorio per Pmi laziale a supporto Pnrr

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Migliorare il profilo di sostenibilità delle Pmi laziali per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Con questo obiettivo Intesa Sanpaolo rafforza il proprio sostegno al territorio presentando il "Laboratorio ESG - Environmental Social Governance", che avrà sede a Roma in Via del Corso 226, presso la Direzione Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo a Roma e sarà a servizio delle imprese laziali.

Si tratta, spiega una nota del gruppo, "di un intervento che per Intesa Sanpaolo rientra nel piano più ampio per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. Tutto ciò con particolare attenzione alle eccellenze produttive del territorio, al turismo e alla cultura.

Secondo Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, "grazie alla collaborazione con Luiss e Camera di Commercio di Roma rafforziamo il nostro sostegno all'economia reale del territorio. Le iniziative di Intesa Sanpaolo in tema di sostenibilità, transizione digitale, attenzione al capitale umano, contenimento del cambiamento climatico e responsabilità sociale delle piccole e medie imprese sono numerose e declinate sulle peculiarità delle diverse esigenze. Con un plafond di 500 milioni di euro per progetti di economia sostenibile, digitale e circolare vogliamo favorire le imprese laziali nel cogliere le opportunità del PNRR e rilanciare l'economia locale". (ANSA).