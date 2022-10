Buon compleanno Rino Gaetano, il 29/10 concerto tributo

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il 29 ottobre Rino Gaetano compirebbe 72 anni: a celebrarne il genio, nel giorno del suo compleanno, il concerto Buon Compleanno Rino Gaetano! della Rino Gaetano Band, il tributo ufficiale che ormai da anni contribuisce a tenere viva la memoria del cantautore scomparso nel 1981 a 30 anni.

Per la prima volta in concerto a Largo Venue, a Roma alle 21.30, la Rino Gaetano Band eseguirà, insieme ad amici ed ospiti, parte del repertorio di Rino, immergendosi insieme al pubblico nelle atmosfere e nel sound tipici degli anni Settanta e che tutt'oggi continuano ad ispirare le generazioni. I musicisti della band sono: Alessandro Gaetano, Paolo Petrini, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori e Fabio Fraschini: un'unica grande famiglia che s'impegna per restituire un po' del Rino che avremmo sempre desiderato vedere su un palco.

Durante la serata, realizzata proprio da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore, saranno mostrati alcuni oggetti a lui appartenuti. La serata è a supporto dell'associazione oncologica L'albero delle Molte Vite.

L'evento è anche visibile sul sito rinogaetano.it e sulle pagine social Rino Gaetano e Rino Gaetano Band. (ANSA).