Auto: tra giovani e sogni,il Rally Italia Talent corre nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Rally Italia Talent corre nel Lazio per la sua settima selezione regionale. Il Grande Fratello dei motori patrocinato da Aci e Sara Assicurazioni, con Suzuki come auto ufficiale grazie alle Swift Sport Hybrid gommate Toyo in pista, vedrà anche quest'anno come sede di svolgimento il Circuito Internazionale di Viterbo nelle giornate 21, 22 e 23 ottobre, con oltre 500 iscritti.

Numerose le novità: in questa edizione Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da ACI E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi e di provare l'ebbrezza della guida affiancato dagli istruttori di ACI Rally Italia Talent, tutti grandi campioni di rally. Questa iniziativa vuole, da una parte, stimolare la passione per i motori nei giovani e, dall'altra, formare gli automobilisti di domani, permettendo loro di muovere i primi passi in un contesto sicuro e accanto a campioni di caratura internazionale.

Altra novità, Rally Talent Ability: per la prima volta, grazie all'iniziativa Rally Talent Ability, affiliata all'ACI e riconosciuta dal Coni, le persone con disabilità potranno partecipare, gratuitamente, a tutte le fasi sfidando gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Swift speciale messa a loro disposizione da Suzuki Italia, dotata di un allestimento particolare studiato con la collaborazione dell'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti. Il segreto dell'enorme seguito è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque, anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per le 2 ultime Selezioni regionali 2022 (Veneto alla Pista Azzurra di Jesolo 26/27/28 ottobre e Puglia) ancora da disputare della nona edizione di Aci Rally Italia Talent 2022 sempre con Tassa ridotta pari a 55 euro. (ANSA).