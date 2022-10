Note a margine, Nicola Piovani si racconta

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Esperienze, ricordi ed emozioni vissuti in quarant'anni di carriera, senza dimenticare tutti gli incontri, con personaggi del calibro di Federico Fellini, i fratelli Taviani, Mario Monicelli, Vincenzo Cerami, Roberto Benigni, che hanno segnato il suo percorso di artista e di uomo: il maestro Nicola Piovani si racconta a tutto tondo in "Note a margine", concerto in programma Roma il 20 ottobre a Villa Farnesina, sede dell'Accademia dei Lincei.

Con la partecipazione di Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso, il concerto sarà un vero e proprio racconto autobiografico in cui Piovani restituirà al pubblico il senso di una vita dedicata con passione alla musica. Mentre su uno schermo scorrono le immagini di locandine, fotogrammi di film e protagonisti, musica e narrazione si legano insieme in una viaggio artistico emozionante e autentico.

In collaborazione con la Fondazione "I Lincei per la Scuola" e l'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei, lo spettacolo, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, si svolgerà nella Palazzina dell'Auditorio alle 19 e sarà preceduto dalla visita alla "Gioconda nuda". (ANSA).