Sassi contro bus a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Momenti di paura questa mattina nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma, dove un bus è stato preso di mira da alcune persone che hanno lanciato sassi contro il finestrino del conducente. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7 in via San Biagio Platani. Ad essere colpito il bus della linea 057 Tpl. Dopo avere mandato in frantumi il vetro, gli autori si sono dati alla fuga. Non risultano feriti. Sull'episodio indaga la polizia. (ANSA).