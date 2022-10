Rifiuti:da Cda Ama ok terreni S.Palomba per termovalorizzatore

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il Consiglio di amministrazione di AMA S.p.A. ha dato l'ok per l'acquisizione di alcuni terreni destinati a ospitare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti, ovvero il termovalorizzatore, in un'area collocata a Santa Palomba (Roma).

La decisione, già discussa dallo scorso, era stata rinviata per la richiesta del Presidente della Commissione di Valutazione che aveva manifestato la necessità di avvalersi di ulteriore documentazione tecnico - amministrativa. Ieri la valutazione del documento e il successivo via libera all'acquisizione. (ANSA).